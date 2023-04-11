خبير اقتصادي: التشدد في منح القروض للأفراد والشركات سينتج ركودًا (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، من المغرب، إن الاقتصاد الأمريكي والمصارف الأمريكية تعيش اليوم على أمرين؛ هما تشديد السياسة النقدية بحيث أن سعر الفائدة في البنك الفدرالي وصل إلى مستوى قياسي، وهذا يرفع أسعار الفوائد وأسعار القروض بصفة عامة، كما أن الأمر الثاني أن البنوك أصبحت أكثر تشددا في القروض.

وأضاف خلال مداخلة مع فضائية «القاهرة الإخبارية»: «البنوك الصغيرة والمتوسطة في أمركيا تشكل أكثر من 30% من حجم الاحتياطات الأمريكية، وتشكل أكثر من 38% من القروض الممنوحة، فالتشدد في منح القروض لأفراد والمقاولات يمكن أن ينتج عنه ركود اقتصادي لا يتجاوز 1% من الناتج الداخلي بالنسبة للولايات المتحدة».

وتابع: «من المتوقع أن يكون الركود الاقتصادي خلال هذا العام مع بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير، كما أن الأمر الإيجابي هو التحكم في الاقتصاد بصفة عامة».