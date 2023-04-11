أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 09:01 ص

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 أبريل 2023، وذلك بعد أن تراجع بمتوسط 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2463 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1847 جنيها للبيع و1856 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و17.32 جنيها للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيها للشراء.

وسجلت أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 ألف جنيه للشراء.