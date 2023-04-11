اليوم.. أمطار رعدية على عدة مناطق وطقس مائل للدفء نهارا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي السواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة علي جنوب البلاد.

ويشهد الثلاثاء أمطارا متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة ليلا الي مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدن القناة علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغري 13 ، وعلى جنوب سيناءوسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18 ،وعلى شمال الصعيد 25 والصغري 15 ، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة .