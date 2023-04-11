بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة العشرين من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة العشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم العشرين من شهر الرحمة والغفران والتوبة والعتق من النار، اللهم اقبل منا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، اللهم اننا خذلتنا الدنيا فعدنا اليك تائبين فاقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا،اللهم نستحلفك بالجزء العشرون أن تغفر لنا وتعتقنا من النار وترحمنا وترزقنا ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر،اللهم يا شافى إشفى مرضانا وارحم موتانا وأسكن شهدائنا فى الجنة جزاء تضحيتهم بارواحهم ودماءهم فداء لمصر

،اللهم نعبدك ونحمدك ونستغفرك ونتوكل عليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيى وتميت وانت قادر على كل شىء، بسم الله الرحمن الرحيم (قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ (65)صدق الله العظيم،

اللهم لا يعلم أحد في السموات ولا في الأرض ما استأثرت به يا الله بعلمك فقط من المغيَّبات،فارحمنا مما تعلم ولا نعلم،اللهم اننا لا ندرى متى نحن مبعوثون مِن قبورنا عند قيام الساعة، بل أنت تمنحنا علم الآخرة بأمرك، فأيقنا بالدار الآخرة وهول ماينتظرنا أن ظلمنا انفسنا، وما فيها مِن أهوال حين عاينوها، وقد كنا في الدنيا في شك منها، بل عميت عنها بصائرنا،بسم الله الرحمن الرحيم (قَلِ ٱدَّـٰرَكَ عِلۡمُهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكّٖ مِّنۡهَاۖ بَلۡ هُم مِّنۡهَا عَمُونَ (66)صدق الله العظيم،اللهم علمنا ماندري به معرفتك وطاعتك كما يجب وأنر قلوبنا بالإيمان يارب وارفع عنا بلاء عمى البصائر لنرى حقا حقيقة الدنيا وحجمها الصغير أمام عبادتك الحاقة،بسم الله الرحمن الرحيم (وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبٗا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخۡرَجُونَ (67)صدق الله العظيم، اللهم لا تجعلنا من الذين جحدوا وحدانية الله،اللهم أننا نؤمن بك وآباؤنا كذلك ونؤمن اننا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن صرنا ترابًا،اللهم اعتقال من النار يارب، بسم الله الرحمن الرحيم (لَقَدۡ وُعِدۡنَا هَٰذَا نَحۡنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ (68)صدق الله العظيم،يارب لقد وعدتنا هذا البعث نحن وآباؤنا مِن قبل، اللهم اننا نصدقك القول فلا تعاقبنا كالذي قالوا لم نر لذلك حقيقة ولم نؤمن به، ما هذا الوعد إلا مما سطَّره الأولون من الأكاذيب في كتبهم وافتروه،اللهم لا تؤاخذنا بذنبهم،اللهم انك قد وعدتنا هذا البعث نحن وآباؤنا مِن قبل، فلم نر لذلك حقيقة ولم نؤمن به، ما هذا الوعد إلا مما سطَّره الأولون من الأكاذيب، وقالوا قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق فيها،اللهم لا تحاسبنا بأحوال المكذبين بالإخبار عن يوم البعث أنهم لا يدرون متى وكيف الآخرة وبضعف علمهم فيها والشك فى كلام الله اصاب قلوبهم بالعمى بإنكارهم لذلك واستبعادهم لتصديق الآخرة فقل الخوف من الآخرة من قلوبهم فأقدموا على المعاصي وسهل عليهم تكذيب الحق وتصديق الباطل واستحلوا الانسياق الى الشهوات على العبادات الصادقة لله فخسروا الدنيا والآخره،بسم الله الرحمن الرحيم(قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ (69) صدق الله العظيم، اللهم لا تعاقبنا بنب الكافرين، اللهم اننا مؤمنين مسلمين،بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُن فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ (70)صدق الله العظيم، اللهم اننا نسلم بحكمك ولا نضيق ابدا به،اللهم عاقب الماكرون بما يستحقون يارب، بسم الله الرحمن الرحيم (وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (71) صدق الله العظيم،اللهم وعدك حق والثواب حق وليلة القدر حق والعتق من النار حق،اللهم اننا نصدقق فى كل حق أنزلت فى كتابك الحكيم فلا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا يارب،اللهم غفرانك، اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وقوت شعبها وبارك لمصر فيما ترزقنا من خيرات يارب، الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك.