مواجهة ساخنة بين وليد وصابر في الحلقة 20 من المداح

شهدت الحلقة ال20 من الجزء الثالث من مسلسل المداح ظهور عماد الشخصية التي يجسدها الفنان تامر شلتوت لأول مرة ويواجه صابر المداح، الفنان حمادة هلال.



وجاءت هذه المقابلة بناءًا على رغبته في منزل الدكتور إبراهيم ويكشف عن هويته ويخبره أنه يُدعى وليد وليس عماد كما زعم في اللقاء الأول بينهم أنه يعمل مهندس كمبيوتر وبسبب علامات التوتر التي ظهرت على «تامر شلتوت» خلال الحديث يتأكد صابر من أنه عماد.



مسلسل المداح 3 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.