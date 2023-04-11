ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مواجهة ساخنة بين وليد وصابر في الحلقة 20 من المداح

مشهد من مسلسل المداح
مشهد من مسلسل المداح 3
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الحلقة ال20 من الجزء الثالث من مسلسل المداح ظهور عماد الشخصية التي يجسدها الفنان تامر شلتوت لأول مرة ويواجه صابر المداح، الفنان حمادة هلال.


وجاءت هذه المقابلة بناءًا على رغبته في منزل الدكتور إبراهيم ويكشف عن هويته ويخبره أنه يُدعى وليد وليس عماد كما زعم في اللقاء الأول بينهم أنه يعمل مهندس كمبيوتر وبسبب علامات التوتر التي ظهرت على «تامر شلتوت» خلال الحديث يتأكد صابر من أنه عماد.


مسلسل المداح 3 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

 

المداح 3 مسلسل حمادة هلال تامر شلتوت عماد