الحماية المدنية وإسعاف السويس ينقذان طالب سقط من جبل الجلالة

أنقذ رجال الإسعاف وعناصر الحماية المدنية بالسويس طالب بجامعة الجلالة سقط من أعلى جبل الجلالة إلى منتصف الوادي، وقدم له المسعفين التأمين الطبي عقب الوصول إليه.

وكان الطالب المقيد بالصف الثالث بكلية طب الاسنان، خرج من الجامعة عند المنطقة الخلفية المقابلة لأحد وديان جبل الجلالة، بهدف استكشاف المنطقة بحسب ما ذكر لزملائه، إلا أنه انحرفت قدمه واختل توازنه.

وفور إبلاغ الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وجه بانتقال سيارة اسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية للتعامل مع حالات الإصابة المشابهة ومزودة بفريق طبي متخصص، برفقة وحدة أمنية متمركزة بالجامعة، كما جرى التنسيق مع الحماية المدنية لإنقاذ المصاب.

وتمكن المسعفين مع عناصر الدفاع المدني من إنقاذ الطالب إبراهيم مصطفى إبراهيم بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان.

وقال مصدر طبي إن الطالب حين تجاوز سور الجامعة انجرفت قدمه وهوت مع انحدار الجبل، دون أن تلحق به أية إصابات، إذ حافظ على توازنه بجعل جسده في وضع أفقي.

واطمأن رئيس الجامعة على الطالب، حيث لم تلحق به أية إصابات، إلا أن رجال الإسعاف حرصوا على تقديم التأمين الطبي له إثر تعرضه لصدمة عصبية نتيجة للسقوط.

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