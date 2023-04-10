كوريا الجنوبية.. العثور على عبوة ناسفة بالقرب من محطة السكك الحديدية في سول

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، اكتشاف عبوة ناسفة في موقع بناء بالقرب من محطة للسكك الحديدية في العاصمة سول، مما تسبب في تعطيل خدمات القطارات لفترة وجيزة.

وأوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن أحد عمال البناء عثر على العبوة المجهولة الهوية في موقع لمستودع صيانة السكك الحديدية بالقرب من محطة "يونجسان"، ووصل فريق التخلص من الذخائر المتفجرة من وحدة قريبة من القوات الجوية إلى الموقع لإبطال القنبلة.

وكإجراء احترازي للسلامة، أغلقت شركة السكك الحديدية الكورية (كوريل) التي تديرها الدولة ثلاثة مسارات بالقرب من الموقع، كما تم تعليق جميع القطارات التي تمر عبر المحطة لمدة 10 دقائق عندما كانت عملية التعامل مع القنبلة جارية، مشيرة إلى أن جميع القطارات تعمل على نحو طبيعي حاليا.