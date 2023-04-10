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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل مؤذن مسجد خلال مشاجرة بقرية بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قُتل مؤذن مسجد خلال مشاجرة بقرية الجندية التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي بني مزار المركزي، تتضمن وصول "أحمد.ف" 38 عاما موظف بالأوقاف ويعمل مؤذن في مسجد، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالرأس.
بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين مقتل المؤذن خلال مشاجرة مع أخرين جاري تحديدهم بقرية الجندية التابعة لمجلس قروي أبو جرج، في غرب مركز بني مزار، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وسرعة تحديد وضبط المتهمين.
يشار إلى أن سلطات الأمن ألقت القبض علي سيدة لإتهامها بقتل طفل في إحدي القري التابعة لمركز المنيا، حيث تبين أن المتهمة استدرجت المجني وقتلته وألقت الجثة بجوار مقابر شرق النيل بسبب وجود خلافات سابقة مع والدته.

إدارة البحث الجنائي المباحث الجنائية المنيا النيابة العامة