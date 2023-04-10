غدا.. رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض "يا أنا" لهالة الحصري بقاعة الباب

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، معرضاً للفنانة هالة الحصري تحت عنوان "يا أنا" بقاعة الباب سليم في ساحة دار الأوبرا المصرية، وبحضور لفيف من الفنانين، ويستمر حتى 22 أبريل الجاري، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال قانوش، إن الفنانة هالة الحصري تهمس إلى المُتلقي من خلال سلاسة فنية برؤى رومانسية ذات حيوية وطبيعة درامية تثير بصرياً عدة تعبيرات جمالية وإنسانية، فهي تهتم أن تحرر المشهد من الواقع الذي تقصده ليكون قادراً على النفاذ إلى عالم الحلم قادر على قيادة المتأمل إلى إدراك الإيقاعات المشتركة بين المشاعر والأحاسيس.

وأضاف قانوش، أن الفنانة هالة الحصري تسعى من خلال هذه الأعمال أن تقدم حالة تصويرية غنية بالدلالات ذات البنية الشاعرية المصقولة بتنوع التجارب اللونية المحيرة في خصائصها المبهجة، وأن تحافظ على هذا الخيط الدقيق من الخيال بما يسمح بتأملات مفتوحة تمكنها من مخاطبة العاطفة والروح.

الفنانة هالة صلاح الحصري حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة قسم الجرافيك عام 2004 جامعة المنيا، ودبلوم ديكور مسرحي، وكورسات في الجرافيكس والديكور الداخلي، عملت في مجالات فنية متعددة منها الرسوم المتحركة منها: مسلسل المغامرون الخمسة، عملت أيضا بمجال الديكور المسرحي وتصميم الملابس المسرحية في عدة مسرحيات وعروض رقص معاصر، أقامت ثلاثة معارض فردية، الأول عام ٢٠١٨ بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان رؤيتي، والثاني عام ٢٠١٩ بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي تحت عنوان حكاية لوحة، ومعرضها الثالث عام ٢٠٢١ بقاعة آدم حنين مركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا المصرية، كما شاركت بعدة معارض جماعية محلية، وأيضا خارجية بإيطاليا وبلجيكا، ويتنوع أسلوبها الفني بين التجريدي التعبيري والواقعي التعبيري.