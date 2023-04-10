الشرطة الأمريكية: مقتل 5 وإصابة 6 أخرين فى إطلاق النار بمدينة لويزفيل

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى اطلاق نار على بنك فى وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت الشرطة.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال بول همفري، نائب رئيس قسم شرطة مترو لويزفيل، إن الشرطة تلقت مكالمات بشأن إطلاق نار في بنك "أولد ناشونال" حوالي الساعة 8:30 صباحًا وعندما وصلوا إلى مكان الحادث، “واجهوا طلقات نارية نشطة لا تزال تُطلق داخل الموقع”.

وقال القائد همفري إن المسلح المشتبه به، الذي لم يذكر اسمه، تأكد وفاته في مكان الحادث. وقال "لا نعرف بالضبط ملابسات وفاته في هذا الوقت". ولم يعرف بعد ما هو الدافع وراء ذلك.

وقال نائب رئيس البنك إن خمسة أشخاص قتلوا داخل البنك ونقل ستة أشخاص على الأقل بينهم ضابط شرطة إلى المستشفى. لم نستطع تأكيد حالة الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى المستشفى.

قال الرئيس همفري: "لا يوجد خطر نشط معروف للجمهور في هذا الوقت".

قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير الذي كان متوجهًا إلى مكان الحادث: "أرجوكم صلوا من أجل جميع العائلات المتضررة ولمدينة لويزفيل".