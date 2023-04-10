وزير البترول يكلف فوسفات مصر باستكمال مشروعات تحديد الاحتياطي للخام

كلف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فوسفات مصر بإستكمال مشروعات تأكيد إحتياطي خام الفوسفات في محافظات الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر.

وأكد الملا، أن الوطن وشركاء النجاح الوطن وشركاء النجاح والإستثمار يحتاج لمثل هذه النماذج الناجحة من المشروعات والشركات كما أن فوسفات مصر دائما ما تشرف بأدائها وزارة البترول.

صرح بذلك المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن تكليفات وزير البترول تضمنت التوسع في تنفيذ مشروعات تأكيد خام الفوسفات في مناطق إمتياز الشركة في الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان خاصة في ظل حصول الشركة على امتياز تشغيل مناجم هيئة الثروة المعدنية في مناطق البحر الأحمر.

وأضاف عبد العظيم، أنه جرت مناقشة سبل تسريع وتيرة العمل والخطوات التأهيلية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة للخام، بما يحقق عائد إقتصادي كبير للوطن في ظل نجاح فوسفات مصر في تحقيق معدلات انتاج عالية من خام الفوسفات حيث إن فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات خام الفوسفات بنسبة 60 % من حجم الصادرات المصرية طبقا لإحصائيات 202، ووصلت كمية الإنتاج خلال عام 2022 إلى حوالي 3.0 مليون طن ؛ بنسبة زيادة 11 % عن عام 2021 ؛ كما وصلت كمية المبيعات إلى حوالي 3.1 مليون طن ؛ بنسبة زيادة 20 % عن عام 2021 .

اجتماع وزير البترول مع فوسفات مصر (1)

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