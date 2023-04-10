إزالة 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بمركز ملوي بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال اللواء ا. ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، إن الوحد المحلية أزالت (5) حالات بناء مخالف بـ"قرية تونة الجبل" ، ضمن حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين