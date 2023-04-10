رئيس جامعة القناة يستقبل المستشار الثقافي الليبي

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم وفدا من السفارة الليبية برئاسة الدكتور اسماعيل عبيد المستشار الثقافي الليبي

شهد اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أشرف غالى وكيل كلية التجارة لشىئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة نجلاء جمعه رئيس قسم إدارة الاعمال بكلية التجارة

جاء اللقاء حول دعم التعاون بين جامعة قناة السويس و الجانب الليبي فى مجالات التعليم المختلفة

واتفق الجانبان على زيادة أعداد الطلاب الليبيبين في جامعة القناة في الفترة القادمة وخاصة في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال الدكتور ناصر مندور إن هناك علاقات تعليمية متميزة تربط بين جامعة القناة والجامعات الليبية في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة

مؤكدًا ضرورة تنمية تلك العلاقات على المستوى القريب وإجتذاب الطلاب الليبيبن للدراسة بكليات جامعة القناة

مشيرًا إلى أن الطلاب الليبيبن يشهد لهم بالالتزام و الجدية و الشغف لتحصيل العلم و الاهتمام بالجانب العلمي

فى حين أكد الدكتور اسماعيل عبيد المستشار الثقافي الليبي أن جامعة القناة من الجامعات العريقة التي تضم العديد من الكليات المعتمدة

مشيرا إلى أن تنصنيفها فى الأوسط العلمية يجعلها من الجامعات المتميزة

في أرجاء الوطن العربي كله مما يشجع على تطوير العلاقات وجذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها

كما أثنى المستشار الثقافي على حسن الاستقبال و سهولة التعامل والتواصل التى يشهدها دائما عند زيارته لجامعة القناة

و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الوفد الليبي كان حريص على الاطلاع على سير العملية التعليمية الخاصة بالطلاب الليبيبين الدارسين بجامعة القناة و الاطمئنان على أمورهم