الخارجية الروسية: موعد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لم يحدد بعد

الإثنين 10/أبريل/2023 - 02:39 م

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن موعد عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لم يحدد بعد، مشيرا إلى أنه كلما كان ذلك مبكرا كان هذا أفضل.

وقال بوجدانوف للصحفيين اليوم الاثنين: "نحن ننطلق من أنه كلما كان ذلك مبكرا كان ذلك أفضل".

وأضاف نائب وزير خارجية روسيا:" لقد قدمنا مقترحاتنا، ولم نتلق بعد إجابة نهائية من زملائنا".

وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أعلن أمس الأحد عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى الشهر مايو المقبل.

وتأتي تصريحات السفير الروسي لدى سوريا في ظل إصرار دمشق على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها ووقف دعم التنظيمات المسلحة والمساعدة في مكافحة الإرهاب ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.