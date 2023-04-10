ضبط كمية حشيش بحوزة شخصين بالأميرية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالأميرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وعُثر بحوزتهما على ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة ) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.