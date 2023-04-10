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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط كمية حشيش بحوزة شخصين بالأميرية

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالأميرية.

تعود الواقعة عندما   تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وعُثر بحوزتهما على ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى -  3 هواتف محمولة ) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش الاميرية