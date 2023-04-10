"مزايا التأمين على الماشية" ندوة تثقيفية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والارشادية للعاملين لمناقشة وطرح عدد من الموضوعات والرؤى لتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها والحفاظ عليها.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة اليوم الاثنين، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة تثقيفية عن مزايا التأمين على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك في حضور عدد من العاملين بمديريتي الزراعة والطب البيطري.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت التعريف بمميزات التأمين على الماشية ضد المخاطر ( النفوق - الذبح الاضطراري – الحريق - السرقة - خيانة الامانة " سرقتها من قبل حراسها")، وذلك من خلال التوجه للإدارات البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبرسوم زهيدة لا تتخطى 1% من قيمة الماشية بالإضافة لحصول كل مؤمن على حصة النخالة من التموين بحد أدنى 30 كيلو فى الشهر لافتا إلى أن المديرية تقوم بتنظيم حملات توعية للتأكيد على أهمية التأمين على المواشي باعتبارها رأس مال الفلاح، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.