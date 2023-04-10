نهائي كأس مصر.. باتشيكو يسعى للثأر من الأهلي

يسعى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لقيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الاثنين، في نهائي كأس مصر.

وتأهل بيرامدز للنهائي بعد الإطاحة بالزمالك “حامل اللقب” من نصف النهائي بينما صعد الفريق الأحمر على حساب سموحة.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى للبرتغالي باتشيكو مع بيراميدز امام الأهلي بعدما تولى المهمة خلفًا لليوناني تاكيس جونياس.

وستكون مباراة نهائي كاس مصر رد اعتبار وثأرية بالنسبة للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي واجه الأهلي مرة واحدة من قبل خلال قيادته لفريق الزمالك في الولاية الثانية بالقلعة البيضاء، وذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي اقيم يوم 27 نوفمبر 2020 على استاد القاهرة وخسر من المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وفشل في قيادة الفريق الابيض للقب الافريقي الغائب منذ عام 2022.

وقاد باتشيكو بيراميدز في 18 مباراة خلال الموسم الحالي حتى الآن، فاز في 9 وتعادل في 7 وخسر مواجهتين وسجل الفريق السماوي تحت قيادته31 هدفًا واستقبل 17 وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.