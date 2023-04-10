المنشد أحمد أكمل: الشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي قدوتي بالإنشاد الديني.. فيديو

قال المنشد أحمد أكمل، إنه يحب الإنشاد الديني منذ نعومة أظفاره، حيث كان يحب أن يستمع إلى نصر الدين طوبار ومحمد عمران والنقشبندي، موضحًا: "العيلة كلها عندي أصواتهم حلوة، والدي قارئ معروف في قريتنا، وأحمد الله على هذه الموهبة".

وأضاف "أحمد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين: "الإنشاد الديني شيء افتخر به أمام أي شخص، وانضمامي لمدرسة الإنشاد الديني شرف كبير لي، قدوتها هو الشيخ نصر الدين طوبار، هو شخص لا يُعلى عليه، وهناك الشيخ محمد عمران أيضا، والشيخ النقشبندي أيضًا".

وتابع: "هناك صعوبة في حفظ الأناشيد الدينية، لكن الله منحنا الموهبة، وفزت بعدة مسابقات، مثل المسابقة في المعهد الفني الصناعي في الزقازيق، حيث كانت عبارة عن مسابقة إنشاد وقرآن وحديث، وحصلت على المركز الأول على مستوى معاهد مصر، فذهبت إلى بورسعيد للمشاركة في مسابقة أكبر تضم جامعات مصر أيضا، وحصلت على المركز الأول".