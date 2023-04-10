صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.39 % ليصل إلى 16,740.21 نقطة.

كما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.21 % ليصل إلى مستوى 2,941.83 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4,421.38 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.47 %، ليصل إلى مستوى 2,901.18 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.5 % ليصل إلى مستوى 19,961.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.58 %، وصولا إلى 6,934.24 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.51%، وصولا إلى مستوى 2,666.26 نقطة.