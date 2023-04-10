أحمد غزي مهدد بالموت بسبب ديون المخدرات في «ضرب نار»

يواجه النجم الشاب أحمد غزي تهديد بالموت في المسلسل الرمضاني ضرب نار، بعدما يتأخر في تسديد ديون المخدرات التي تراكمت عليه، حيث أعطي فرصة أسبوعين فقط لسداد ما يزيد عن 100 ألف جنيه قيمة مخدرات وإلا سينهي تجار المخدرات حياته.



وكانت الحلقات السابقة شهدت تدهور حياته طارق الذي يؤدي شخصيته أحمد غزي بعدما تجاهل نصائح أخته مهرة (ياسمين عبد العزيز9 واستمراره في علاقته العاطفية بفتاة مدمنة متسببًا في حملها، والذي تهرب من مسئوليته عنه، وطلب منها التخلص من الجنين.



وبجانب علاقته العاطفية، يتفاجئ طارق بصديقه عمدة وقد ترك تجارة المخدرات وتحول إلى التشدد، حيث دعاه إلى الانضمام له، ووعده بالسفر إلى الخارج وتحقيق كل أحلامه، دون توضيح أنه سيضمه للجماعات الإرهابية في الخارج.



ويشارك النجم أحمد غزي في مسلسل ضرب نار ورسالة الإمام خلال الموسم الرمضاني 2023، حيث يؤدي دور طارق في المسلسل الأول مع النجمة ياسمين عبد العزيز وطارق العوضي، وفي رسالة الإمام يؤدي دور ابن الامام الشافعي.