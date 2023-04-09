3 حكام Var في نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام إسناد مباراة نهائي كأس مصر إلى طاقم حكام مصرى، وتجمع المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، والمقرر لها غدًا الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

ووضع مسئولو اللجنة ثلاثة حكام مراقبين لتقنية الـ Var خلال مباراة الغد، وذلك لأنها مباراة نهائي كأس مصر، ويجب أن تظهر بأفضل شكل، ولتجنب الأزمات أيضًا خاصة أن فريق بيراميدز كان يريد خوض المباراة بطاقم حكام أجنبي ولكن الاتحاد رفض؛ لمخالفة اللائحة.