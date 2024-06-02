شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وإجازة الصيف

أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة اليوم، علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

كما أكد المحافظ، علي استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مصدرًا توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد .

ووجه شوشة، بتوفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، وذلك إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة في مختلف أسواق المحافظة، مشددا متابعة التموين للأوزان المقررة لإسطوانات الغاز المنزلي وتخصيص موظف من التموين في محطات تعبئة أسطوانات الغاز لمتابعة الأوزان، وتحرير محاضر للمخالفين .

ووجه المحافظ، بفتح المجازر مجانا أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجها بإنشاء شوادر لبيع الأضاحي في مدن المحافظة، وقيام مجالس المدن بمتابعة تلك الشوادر والعمل على نظافتها ورفع المخلفات أول بأول، بالإضافة لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي خاصة خلال إجازة العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب تكثيف الحملات المرورية، والتزام السائقين بخطوط السير، والدفع بسيارات ميني باص من مجالس المدن خلال فترة العيد لمواجهة اقبال المواطنين على السفر خلال إجازة العيد.

وأعلن شوشة، عن الاستعدادات لموسم فصل الصيف من خلال نظافة الشاطئ والكورنيش البحري ورفع درجة الاستعداد وتوزيع المنقذين بطول الشاطئ للحد من حالات الغرق وتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية على أن تضم مديريات "الشباب والرياضة- التموين والتجارة الداخلية- الطب البيطري -مجالس المدن- مرفق الإسعاف- حديقة الحيوان- -شركتي الكهرباء والمياه" .. لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال موسم الصيف.