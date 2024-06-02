الشهادة الإعدادية.. محافظ الإسكندرية يعلن أسماء الأوائل ويهنئ جميع الناجحين

حصلت (البوابة نيوز) على كشوف بأسماء الأوائل الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي.

وهنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

وكما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

وكان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه جرى رفع النتيجة على الموقع

www.kg-alex.com

www.alex-edu.com

وأوضح أبوزيد، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.