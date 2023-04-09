برلمانية: إفطار الرئيس وسط ضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر رسالة إنسانية وأمنية

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن تناول الرئيس السيسي الإفطار، مع ضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة بالقسم. لافتة إنسانية هائلة من الرئيس، تؤكد حرصه على تفقد الخدمات الأمنية بنفسه والاطلاع على مستوى الانضباط.

وأوضحت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي المفاجئة لقسم شرطة أول مدينة نصر وقت آذان المغرب والاطمئنان على سير العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين ومشاركتهم الإفطار، يؤكد على انسانية الرئيس وانشغاله التام بوضع يده على الحقيقة بشكل مباشر، والتواجد وسط أبنائه من القوات المسلحة والتواجد وسط المواطنين في حي الأسمرات وكذلك أفراد وضباط الداخلية.

وأشارت عضو مجلس النواب أن الزيارة التي قام بها الرئيس لها دلالات إنسانية وسياسية واسعة، وكذلك رسالة أمنية بأن مستوى الأمن والأمان داخل الشارع المصري أصبح 100% ، وهو ما يحسب للرئيس السيسي ورؤيته والاستراتيجية الأمنية المتكاملة، التي اتبعتها الدولة للقضاء على الفوضى والإرهاب.

واختتمت بالإشادة بجولات الرئيس وتحركاه الجماهيرية، وسط الناس، وهذا نجاح هائل وإنجاز حقيقي حققته مصر تحت قيادته.