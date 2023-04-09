مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. صدمة ريم مصطفى في أحمد فهمي

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل سره الباتع الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الجارى، صدمة قوية من سارة (ريم مصطفى) فى حبيبها حامد (أحمد فهمى) بعدما تصرف الأخير بهمجية مع شقيقته غالية (ألحان المهدى) بسبب معرفته بعلاقتها مع ابن خالته فريد (خالد أنور)، حيث اعترضت سارة على صفع حامد لشقيقته إلا أن رد عليها كان بدفعها هى الأخرى.

وقالت سارة لحامد أنها كانت خاطأة بسبب اعتقادها أنه إنسان طيب ليرد حامد عليها بأنها لبست محرتمة وسط صدمة كبيرة من سارة التى غادرت المكان، ليذهب حامد لها فى مكان عملها للاعتذار لها وأنه يرى أنها تدخلت فى أمر بينه وبين شقيقه وهيا ليس لها علاقة به لترد سارة بأن لها علاقة وأنها ترفض هذا التصرف خاصة وأنها ستكون فى هذا الوضع لأنها تحب حامد وتخرج معه مثلما فعلت غالية فريد.

سارة تتحسر على حبها الكبير لحامد وطريقة تفكيره ولكنها فى نفس الوقت تشكر الظروف التى جعلت موقع غالية وفريد يحدث أمامها حتى تعرف شخصية حامد أكثر، وتدخل بعد ذلك فى حالة نفسية سيئة ويحاول أصدقائها التخفيف عنها واقناعها مقابلة حامد وتغييره وتطويره للأحسن خاصة بعدما أظهرت سارة حباً كبيراً له رغم الفروق الاجتماعية والتعليمية.

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، و معالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلًا وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، نضال نجم، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.