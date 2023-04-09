محمد مختار: رانيا يوسف لم تكن سعيدة بعد طلاقنا وخرجت من أمان جامد

أكد المنتج محمد مختار، أنه والفنانة رانيا يوسف قررا عقب انفصالهما ألا يعودا مرة اخرى ولم يكن طرف واحد منهم هو المصر على عدم العودة، موضحا أن كل ما حدث أنه طالبها بالتريث قبل الطلاق وأصرت وخلال إجراء مراسم الطلاق أمام المأذون كانت تبكي بغزارة.

وأضاف محمد مختار، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما مصطفى، على قناة القاهرة والناس، أن رانيا يوسف لم تكن سعيدة بعد قرار انفصالهم، قائلا: "خلال وجود المأذون كان في عياط وبكاء وطلعت من أمان جامد وكانت مضيقة مش مبسوطة بعد الطلاق".

وتابع: "أول لما أطلقنا كنا أصحاب جدا لمدة أربع سنين، وهي في الجوازة التانية جالها واحد بعد كل أصحابها اللي حوليها ولعب عليها لحد ما قفشت الحكاية وأثر عليها جامد ومن هنا حصلت المشاكل بينا ومكنتش حابب كده".