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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ههيا متأثرا بإصابته في انهيار جزء من منزل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمدينة ههيا فيما أصيب آخر وتم نقله للمستشفى المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود بلاغ لنشوب حريق داخل منزل بمدينة ههيا بجوار مدرسة الحرية إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر وانهيار جزء من المنزل.

تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزى والتحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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