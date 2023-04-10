نهائي كأس مصر.. الخبرة سلاح بيراميدز لتحقيق اللقب الأول

يبحث فريق بيراميدز عن أول بطولة في تاريخه عندما يواجه الأهلي اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022 في مواجهة من العيار الثقيل.

ويملك فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو طموحا كبيرا من أجل تحقيق اللقب الأول منذ تحول ملكيته من الأسيوطي الي بيراميدز عام 2018.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويخوض بيراميدز نهائي كأس مصر بدرافع معنوية كبيرة بعد التأهل الي ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بتغلبه على فيوتشر في آخر جولة في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويعول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على خبرات قائده عبد الله السعيد، بجانب بعض العناصر المميزة وتحديدا رمضان صبحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي لتحقيق الفوز على الأهلي التتويج باللقب الأول في مسيرته.

ويغيب عن صفوف بيراميدز الثنائي علي جبر ومصطفى فتحي للإيقاف بجانب الجنوب أفريقي فاخري لاكاي، بسبب الإصابة.