قوات الدفاع الذاتي اليابانية ترسل سفينة إنقاذ للمشاركة في البحث عن مروحية مفقودة

الأحد 09/أبريل/2023 - 09:23 ص

أرسلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الأحد، سفينة إنقاذ للمشاركة في جهود البحث عن طائرة هليكوبتر فقدت قبالة محافظة "أوكيناوا" الجنوبية يوم الخميس الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المروحية كانت تحمل عشرة أشخاص من بينهم رئيس الفرقة الثامنة بقوات الدفاع الذاتي البرية، مشيرة إلى أنها اختفت أثناء تحليقها فوق المياه قبالة جزيرة "مياكو" ولا يزال مصير كل من كانوا على متنها في عداد المفقودين.

وأضافت الشبكة اليابانية أن عمليات البحث عن المروحية والأفراد المفقودين من قبل قوات خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي اليابانية مازالت مستمرة.