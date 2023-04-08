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السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المسجد النبوي يستقبل 163 مليون مصل منذ شهر محرم

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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 أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونا و700 ألف مصلٍ،  مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم بلغ 163 مليون مصل.
وأكد السديس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

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