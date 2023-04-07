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الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

اليوم.. انطلاق ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تحت عنوان «مصر فجر الضمير» بحضور وزير السياحة والآثار والدكتور زاهى حواس خبير المصريات العالمى والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي

البوابة نيوز
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 تنطلق اليوم الجمعة 7 أبريل بالعاصمة الفرنسية باريس، فى السابعة مساءً ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط "سيمو" تحت عنوان "مصر فجر الضمير". 

يتحدث فى الندوة التي تعقد بفندق "لو كريون" التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من: الوزير  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير،والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز "سيمو" بباريس. 

يحضر الندوة، السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، و لفيف من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه وكذا عدد من كبار السياسيين وعلماء المصريات.

تعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى وذهب الفراعنة الذى انطلق أمس الخميس 6 أبريل فى باريس ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.

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