الأنبا باخوم يشارك في حفل إفطار المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية

الخميس 06/أبريل/2023 - 12:58 م

شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء الأربعاء، في حفل الإفطار، الذي نظمه الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

جاء ذلك بحضور الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ميلاد شحاتة، مدير المركز، والأب ميلاد رزق، رئيس دير سان أنطوان، بالظاهر.

شارك أيضًا الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ، بكلية الآداب، جامعة عين شمس، والدكتورة إيمان جمال الدين، رئيس نادي روتاري، بمصر الجديدة، بالإضافة إلى أساتذة، وطلاب المركز الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

وعن المنظمة العالمية لخريجي الازهر، حضر علي سامي، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والمشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"، و تسنيم عمار، نائب مدير إدارة المشروعات بالمنظمة.

حضر اللقاء مصطفى عبدالحميد، و نجلاء الدسوقي، من إدارة العلاقات العامة، كما شارك الدكتور لؤي محمود، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الاسكندرية.

بدأ الإفطار بكلمات الترحيب من الأنبا باخوم، والذي أكد فيها ان الاخوة الانسانية وارض الوطن تجمعنا، كما تضمن الحفل أيضًا كلمات عدة من الحضور الكريم.