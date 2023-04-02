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الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إضراب عام في أراضي الـ 48 احتجاجًا على إعدام شهيد الأقصى

الطبيب الشاب محمد
الطبيب الشاب محمد خالد العصيبي
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شهدت المدن والبلدات العربية في إسرائيل اليوم /الأحد/ إضرابًا عامًا وشاملا، التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ردًا على جريمة اغتيال الطبيب الشاب محمد خالد العصيبي، من بلدة "حورة" في النقب على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب المسجد الأقصى المبارك الليلة قبل الماضية.
وشمل الإضراب السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى، ودعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48 ردا على الجريمة، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم.
وقررت لجنة المتابعة تحويل جنازة الشهيد اليوم /الأحد/ في بلدته "حورة" إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة ضد "كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".
 

اضراب إسرائيل بلدة حورة الاحتلال الإسرائيلي