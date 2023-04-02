اسعار الذهب اليوم الاحد 2 أبريل 2023

الأحد 02/أبريل/2023 - 09:00 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 2 أبريل 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.



وبلغ سعر الجرام من عيار 24- الاعلي قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 2457 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء.

سجل سعر الجرام من عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 2150 جنيها للبيع و 2190 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1877 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 14460 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 17,520 جنيها.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيها للبيع و 77.84 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب إلي نحو 2.457 مليون جنيه للبيع و 2.502 مليون جنيه للشراء.