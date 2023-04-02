ads
الأربعاء 05 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 2 أبريل 2023

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 2 أبريل 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24- الاعلي قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 2457 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء.

سجل سعر الجرام من عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 2150 جنيها للبيع و 2190 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1877 جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 14460 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 17,520 جنيها.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيها للبيع و 77.84 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب إلي نحو 2.457 مليون جنيه للبيع و 2.502 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم