رئيس الوزراء اليوناني يدعو أوروبا إلى تمويل السياج المعدني للحد من تدفق المهاجرين

السبت 01/أبريل/2023 - 10:43 ص

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل السياج المعدني للحد من تدفق المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وأعرب ميتسوتاكيس، على هامش زيارة على طول هذه الحدود في فيريس (شمال شرق)، وفقا لقناة «فرانس 24»، عن اعتقاده أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في أمن أوروبا وجعل سياسة اللجوء أكثر فعالية.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أنَّه دون تمويل الاتحاد الأوروبي سيتم تمويل هذه العملية البالغة كلفتها حوالى 100 مليون يورو، من الميزانية الوطنية.

جدير بالذكر أنَّ أثينا قررت أن تزيد السياج المعدني 35 كيلومترًا خلال عام، الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا، ويبلغ طول السياج حاليًا 37.5 كيلومتر، وتريد الحكومة زيادة طول السياج بعد ذلك 100 كيلومتر إضافية بحلول 2026.