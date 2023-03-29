لافروف:حلف الناتو بات يقاتل عمليا إلى جانب القوات الأوكرانية

الأربعاء 29/مارس/2023 - 02:47 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حلف الناتو بات يقاتل عمليا إلى جانب القوات الأوكرانية. وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ختام محادثاتهما بموسكو اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن موسكو وطهران تؤكدان رفضهما للنهج الغربي في التعامل مع دول العالم.

وتابع أننا رحبنا بتحسن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في ضوء تجديد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، كما ناقشنا الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في أفغانستان وجنوب القوقاز واليمن ومسائل بحر قزوين، معربا عن أمله في تجاوز المصاعب القائمة في أقرب وقت ممكن بما في ذلك العلاقات بين إيران وأذربيجان.

ومضى يقول: "نسعى إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران"، منوها في الوقت نفسه بأن محادثات اليوم كانت مفيدة ومثمرة.

ودعا إلى استئناف القرار الأممي الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "والعالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تعتقد أن الغرب يعقد الوضع في أوكرانيا بتقديم أسلحة لكييف، مضيفا أننا على استعداد لمواصلة الجهود لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأشار إلى أننا "اقتربنا من الانتهاء من إعداد وثيقة للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع روسيا".