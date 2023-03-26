أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023

الأحد 26/مارس/2023 - 09:10 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مارس 2023، وذلك بعد أن تراجع بمقدار 20 جنيها خلال تعاملات مساء أمس.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلى قيمة 2286 جنيها للبيع و 2309 جنيهات للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2000 جنيه للبيع و2020 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1714 جنيها للبيع، و1732 جنيها.

وبلغ عيار 14 - الأقل فئة نحو 1333 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء .

ووصل الجنيه الذهب إلي 16 ألف جنيه و16.16 ألف جنيه.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو71.086 ألف جنيه للبيع و 71.8 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.285 مليون جنيه للبيع و 2.308 مليون جنيه للشراء.