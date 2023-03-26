استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مارس 2023، وذلك بعد أن تراجع بمقدار 20 جنيها خلال تعاملات مساء أمس.
ووصل سعر الجرام من عيار 24 - الأعلى قيمة 2286 جنيها للبيع و 2309 جنيهات للشراء.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2000 جنيه للبيع و2020 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1714 جنيها للبيع، و1732 جنيها.
وبلغ عيار 14 - الأقل فئة نحو 1333 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء .
ووصل الجنيه الذهب إلي 16 ألف جنيه و16.16 ألف جنيه.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو71.086 ألف جنيه للبيع و 71.8 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.285 مليون جنيه للبيع و 2.308 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مارس 2023، وذلك بعد أن تراجع بمقدار 20 جنيها خلال تعاملات مساء أمس.
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مارس 2023، وذلك بعد أن تراجع بمقدار 20 جنيها خلال تعاملات مساء أمس.