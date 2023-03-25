أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 مارس 2023

السبت 25/مارس/2023 - 10:01 ص

واصل سعر الدولار أمام الجنيه استقراره للأسبوع الثاني علي التوالي دون أي تغيير اليوم السبت.



ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.



وسجل اقل سعر دولار في البنوك منها مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الخاصة أمام الجنيه نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNb، ابوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول،المشرق، المصرف المتحد، أبوظبي الاول، الامارات دبي الوطني".



وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.