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الأحد 26 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 مارس 2023

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واصل  سعر الدولار أمام الجنيه استقراره للأسبوع الثاني علي التوالي دون أي تغيير اليوم السبت.


ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع. 
 

وسجل اقل سعر دولار في البنوك منها مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الخاصة أمام الجنيه نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNb، ابوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول،المشرق، المصرف المتحد، أبوظبي الاول، الامارات دبي الوطني".
 

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أعلي سعر دولار أقل سعر دولار في البنوك أقل سعر دولار البنك المركزى المصرى