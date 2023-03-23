ads
السبت 25 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: تحرير مواطن والقبض على 5 خاطفين في منطقة خلدة جنوب بيروت

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن الجيش اللبناني تحرير مواطن مخطوف وإلقاء على 5 أشخاص من خاطفيه بمنطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

 وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم أنه قوة من مديرية المخابرات توفرت لديها معلومات عن خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة خلده بهدف الحصول على فدية مالية.
وأضاف أنه بتاريخ أمس، ألقت قوة من الجيش بالتنسيق مع مديرية المخابرات القبض على 5 مواطنين لبنانيين في بلدة علمان بمنطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان أثناء انتقالهم داخل سيارتين مع المواطن المخطوف، وضبطت في حوزتهم 3 مسدسات حربية.
وأوضحت أنه تم مباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

الجيش اللبناني بيروت خلدة