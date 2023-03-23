الجيش اللبناني: تحرير مواطن والقبض على 5 خاطفين في منطقة خلدة جنوب بيروت

الخميس 23/مارس/2023 - 12:55 م

أعلن الجيش اللبناني تحرير مواطن مخطوف وإلقاء على 5 أشخاص من خاطفيه بمنطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم أنه قوة من مديرية المخابرات توفرت لديها معلومات عن خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة خلده بهدف الحصول على فدية مالية.

وأضاف أنه بتاريخ أمس، ألقت قوة من الجيش بالتنسيق مع مديرية المخابرات القبض على 5 مواطنين لبنانيين في بلدة علمان بمنطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان أثناء انتقالهم داخل سيارتين مع المواطن المخطوف، وضبطت في حوزتهم 3 مسدسات حربية.

وأوضحت أنه تم مباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.