رئيس الوزراء الياباني يتعهد بدعم بولندا من خلال مساعدات مالية

الأربعاء 22/مارس/2023 - 01:33 م

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /الأربعاء/، بتزويد بولندا بالمساعدة الإنمائية الرسمية لدعم دورها كخط أمامي للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه اتفق مع نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي على توسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها، وأجرى كيشيدا محادثات مع نظيره البولندي مورافيتسكي في العاصمة وارسو بعد يوم من زيارته المفاجئة لأوكرانيا.

