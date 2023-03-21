اليوم.. القومي للترجمة يقدم خصم 40%؜ على جميع إصداراته بمناسبة اليوم العالمي للشعر

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 04:04 ص

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي تخفيضات 40%؜ على جميع إصداراته اليوم الثلاثاء؛ احتفالا باليوم العالمي للشعر والذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.

يقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات على مجموعة من أهم وأحدث الإصدارات نذكر، ومنها الأرض الحمراء: جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" من تأليف ستيفين سايد بوثام، مارتن هانس وهيندرايكي نوينزو من ترجمة عاطف معتمد، ريهام أبو دنيا، محمد رزق وعزت ريان ومن سلسلة الشعر "تأملات في مواقف منصور الحلاج" تأليف بيير جوريس ومن ترجمة صفاء فتحي، "محنة الإرهاب: سلطات الدولة" من تأليف فرانسوا سان يونيه ومن ترجمة يسرا عمر الفاروق، "رسالة الخلود"، و"جاويد نامه" لمحمد إقبال ومن ترجمة محمد السعيد جمال الدين'"فجر الثقافة البشرية" من تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار ومن ترجمة عبده الريس،"المناظرة الكبرى" من تأليف يوفال ليفين ومن ترجمة نشأت باخوم،"تاريخ الأدب العربي الحديث"من تحرير محمد مصطفى بدوي ومن ترجمة عبد المقصود عبد الكريم،"تجاوز الوضعيةوالنسبوية: النظرية والمنهج والدليل" من تأليف لاري لودان ومن ترجمة فاطمة إسماعيل ومن مراجعة مصطفى لبيب،"الأنثروبولوجيا والعالم الشامل "من تأليف مارك أوجيه ومن ترجمة رانيا الحسيني، "أحد رواد الدبلوماسية المصرية:فرج ميخائيل موسى بك1892-1947) من تأليف فرج موسى ومن ترجمة دينا قابيل ومنى عبد الله ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "اختفاء فتاة اسمها تشن جينفانغ" من تأليف شي إيفنغ ومن ترجمة ميرا أحمد

"هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات"من تحرير دافيد شافير،جوزيف برونزينو ودونالد بيترسون، ومن ترجمة مختار الظواهري