اليوم.. كلية العلوم بجامعة سوهاج تنظم ورشة عمل التنمية المستدامة لمعالجة مياه الصرف

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 04:07 ص

تنظم اليوم كلية العلوم بجامعة سوهاج، ورشة عمل تحت عنوان «التنمية المستدامة لمعالجة مياه الصرف: آفاق جديدة»، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن ورشة العمل عبارة عن مخرج لمشروع «معالجة مياه الصرف باستخدام الأطر المعدنية العضوية كمحفزات ضوئية»، لافتًا إلى أن ورشة العمل تنظمها المجموعة البحثية للمشروع بهدف التعريف بمخرجات المشروع الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF) طبقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة لبنى عبدالمحسن رئيس قسم الكيمياء والباحث الرئيسى للمشروع، أنه سيشارك في ورشة العمل الدكتور طارق طه أحمد على أستاذ كيمياء المواد والحفر بكلية العلوم بالجامعة والباحث المشارك بالمشروع، إلى جانب أساتذة متخصصين في مجال معالجة المياه الملوثة والمخلفات الصناعية من عدة جامعات مصرية، وهم الدكتور احمد فهمى أحمد يوسف أستاذ الكيمياء التحليلية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة سحر إبراهيم حامد رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة المنصورة، والدكتور بهاء محمد أبوزيد رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة أسيوط، والدكتور وليد محمد سعد خبير استشارى معالجة المياه والصرف الصحى والصناعى بوزارة البيئة.