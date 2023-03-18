برئاسة صبحي.. انطلاق اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالسعودية

السبت 18/مارس/2023 - 05:32 م

انطلقت اليوم السبت اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي وذلك قبل انطلاق اجتماعات المجلس غدا الذى تستضيف فعالياته المملكة العربية السعودية.

ناقش الاجتماع أبرز البرامج والمشروعات المقرر تنفيذها الفترة المقبلة ، والمشتركة بين الدول العربية على مستوى قطاعى الشباب والرياضة، والتوقيتات المقترحة لتنفيذها وأعداد المستفيدين والأهداف .

قال الدكتور أشرف صبحى :"إن تميز الشباب العربي وتفوقهم في العديد من المجالات وعلى مستوى مختلف دول العالم يعد دلالةً واضحةً وترجمةً حقيقة لجهود الحكومات العربية المبذولة على صعيد قطاع الشباب، وهو أمرٌ مُبشِر بأن مستقبل بلادنا العربية بخير".

أكد صبحي أن وزراء الشباب والرياضة العرب يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في تحقيق متطلبات الشباب، وآمالهم فنسعى دوماً لمواكبة التطورات المتلاحقة بقطاعي الشباب والرياضة، وطرح الرؤى والسياسات التى تتماشى وتوجهات شبابنا العربي، مشيرا الى تنفيذ باقة من المشروعات والبرامج والأنشطة العربية المشتركة التى تحقق نسبة إرضاء كبيرة بين الشباب العربى المشاركين بها.



وأضاف: " نحرص على تبنى المبادرات الشبابية البناءة التى تُساهم في خدمة المجتمعات العربية، وتُعزز من التواصل بين الشباب العربي، وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، ونادى شباب العرب الذى تم إطلاق فعالياته بمصر ، تتبلور فكرته في عقد لقاءات حوارية شبابية عربية مُوَجَهة لأبناء الجاليات العربية كل شهر على مدار العام ليكون بمثابة منصة للشباب من أبناء الجاليات العربية بمصر والوافدين للاستماع إلى الآراء وبناء جسور من التواصل بين شباب الدول العربية والاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم وتبادل التجارب بما يخدم وطننا العربي ويُسِهم في ترسيخ الهوية العربية لدى الشباب العربى.