معاون محافظ جنوب سيناء: الشباب تقلدوا مناصب رفيعة في عهد السيسي

السبت 18/مارس/2023 - 03:15 م

قال جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء، إن الشباب تقلدوا مناصب رفيعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في كل مؤسسات الدولة المصرية، سواء الوزارات او المحافظات او المؤسسات بكل أشكالها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، اليوم السبت ، أن القيادة السياسية تحرص كل الحرص على تمكين الشباب واستغلال طاقاتهم، وترى القيادة أيضا أن الشباب لديهم طاقة لابد أن تستغل، مشيرًا إلى أن تجربة تمكين الشباب في مصر في طور النجاح، وهو ما يظهر في جنوب سيناء والمحافظات الأخرى.

وتابع: "بتوجيهات من القيادة السياسية وبفضل حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على التواصل المستمر مع الشباب والاستماع لهم ولأفكارهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع وعملية التنمية على أرض جنوب سيناء يتم توصيل أفكار الشباب للمديريات والمحافظة بشكل خاص ويتم بلورة هذه الأفكار كي ترى النور في فترة لاحقة".

وأكد: "نكن لكل شيوخنا الكرام في جنوب سيناء الود والاحترام والمتبادل، والجهات التنفيذية تحرص على مشاركتهم في كل الفعاليات ويتم تمثيل شيوخنا في كل الفعاليات التي تحدث خارج المحافظة نظرا لدور القبائل في تطوير المحافظة ويتم تصعيد شيوخ من الشباب.