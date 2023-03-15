سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مساكن ببولاق أبو العلا

الأربعاء 15/مارس/2023 - 02:15 م

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ببولاق أبو العلا.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب" ، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد ( 4 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط (جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" – مقيم بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية