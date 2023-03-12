كريستيان فالار يكتب: مولدوفا.. الحلقة الضعيفة فى الاتحاد الأوروبى

الأحد 12/مارس/2023 - 06:06 م

رئيس البلاد يسعى بأى شكل للاندماج فى الغرب أو أوروبا أو الناتو

«ألم تعلن روسيا أن مولدوفا يمكن أن تعانى من نفس مصير الأخيرة؟ الذهاب إلى حد التأكيد على أن كييف تستعد لغزو ترانسنيستريا وهذه المنطقة من مولدوفا هى المحفز لجميع مخاوف القوة الموالية لأوروبا فى كيشيناو»

اتهم رئيس مولدوفا مايا ساندو (الذى أدى اليمين الدستورية فى ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠) روسيا فى منتصف فبراير ٢٠٢٣ بالتخطيط لانقلاب ضد هذه الجمهورية الصغيرة فى أوروبا الشرقية.. هذه الاتهامات جاءت بعد التواصل مع الأجهزة الأوكرانية السرية التى كشفت عن تفاصيل هذه المحاولات.

نشرت إدارة نادى نيس الأولمبى للألعاب الرياضية بيانًا صحفيًا فى ٣ مارس، نصحت فيه أنصارها بعدم السفر إلى تشيسيناو لحضور مباراة نيس - تيراسبول فى دورى أوروبا حيث المخاطر الأمنية "كامنة وغير متوقعة"، بدعم من المديرية الوطنية لمكافحة الشغب التى ترى أنه لا يمكن التفكير بهدوء فى سفر سكان من نيس.

لا يعرف معظم الأشخاص الكثير عن مولدوفا فهى الجمهورية السوفيتية السابقة التى تبلغ مساحتها ٣٤٠٠٠ كيلومتر مربع، مرتبطة تاريخيًا بأختها الرومانية الكبرى التى تشترك معها فى تراث ثقافى مشترك حتى لو كانت البصمة الروسية حاضرة للغاية، فهى أفقر دولة فى أوروبا، وعلى هذا النحو عرفت هجرة جماعية (٨ ٪ من السكان)، يبلغ عددهم ٢.٧ مليون نسمة فقط. هؤلاء يعلنون أنفسهم على أنهم ٨٠٪ مولدوفيون، ٨٪ أوكرانيون، ٦٪ روس، ٤٪ جاجوز (أتراك مسيحيون) و٢٪ رومانيون.

من الناحية الهيكلية، فإن الاقتصاد المولدوفى هش. الاقتصاد السرى المرتبط بالجريمة المنظمة، وعدم تنوع الأنشطة، والاعتماد الكبير على صادرات الغاز والنفط الروسية (خفضت روسيا أيضًا مبيعاتها من الغاز، مما أدى إلى تضخم بنسبة ٢٠٪)، حتى لو كانت مزارع العنب فيها مشهورة.

الفساد لا يرحم كيشيناو، برعاية وتسييس الوظائف الإدارية؛ العدالة بشكل خاص فقدت مصداقيتها للأسف.

ترى اللعبة السياسية بعضها فى السلطة كنظام توازن بين الأحزاب الموالية لروسيا (بما فى ذلك الحزب الشيوعى السابق) والأحزاب الموالية لأوروبا. إنهم قلقون بشأن الاندماج النهائى فى الاتحاد الأوروبى، وحلفاء الدول الشرقية الأعضاء فى الاتحاد.

استجابت الأخيرة بشكل إيجابى فى إطار سياسة الجوار وخطة عمل الاتحاد الأوروبى ومولدوفا، ومع وصول وفد المفوضية فى العاصمة المولدوفية ومن الواضح أن الحرب فى أوكرانيا تثير قلقًا كبيرًا: ألم تعلن روسيا أن مولدوفا يمكن أن تعانى من نفس مصير الأخيرة؟ الذهاب إلى حد التأكيد على أن كييف تستعد لغزو ترانسنيستريا وهذه المنطقة من مولدوفا هى المحفز لجميع مخاوف القوة الموالية لأوروبا فى كيشيناو. عندما تفكك الاتحاد السوفياتى، انفصلت عنه مولدوفا فى عام ١٩٩٠، مما أدى إلى صراع قصير انتهى بوقف إطلاق النار الموقع فى يوليو ١٩٩٢، دون أى حل سياسى.

يهيمن نظام استبدادى بقيادة إدوارد سميرنوف على هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها ٤٠٠٠ كيلومتر مربع، أو ١١ ٪ من إجمالى مساحة البلاد، ولكن أكثر من ثلث الناتج المحلى الإجمالى. فى الواقع، تمتلك ٣٦٪ من الصناعة و٨٧٪ من إنتاج الكهرباء دون إهمال وجود الأراضى الجيدة الصالحة للزراعة.





والجانب الأقل اطمئنانًا هو وجود مخزونات كبيرة من الأسلحة، مما يجعل ترانسنيستريا مركزًا لتجارة الأسلحة.

لكنها قبل كل شيء هى أرض المؤسسة الروسية، ولو فقط مع وجود فوج من الجيش الروسى الرابع عشر منذ استقلال مولدوفا فى عام ١٩٩٣ حوالى ٣٠٠٠ جندى ومن المفترض أنها قوة عسكرية. لم تحاول مولدوفا أبدًا استعادة سيادتها، على الرغم من أن جمهورية ترانسنيستريا المعلنة ذاتيًا غير معترف بها من قبل أى دولة، بما فى ذلك روسيا. يمكن فهم هذا بسهولة لأن الجيش لديه فقط ٧٥٠٠ جندى ملتزم و٢٠٠٠ مجند، بمعدات قديمة من النوع السوفيتى.

لهذا السبب، مثل أوكرانيا وجميع دول وسط وشرق أوروبا تقريبًا، تطالب بإدماجها فى الاتحاد الأوروبى، من خلال صوت رئيسها، الذى يفكر أيضًا فى الانضمام إلى حلف الناتو، مهما كانت رغبته تمثل فقط ٣٠٪ من السكان. لكن مثالا السويد والنرويج يظهران أن موقف الكرملين، بعيدًا عن شل جيرانه، يدفعه إلى فعل ما يريده كأى شيء فى العالم: الاندماج فى الغرب أو أوروبا أو الناتو.



معلومات عن الكاتب

كريستيان فالار.. العميد الفخرى لكلية الحقوق والعلوم السياسية وأستاذ القانون العام بجامعة كوت دازور والمحامى فى نيس.. يستعرض الأوضاع فى مولدوفا باعتبارها الحلقة الضعيفة فى أوروبا.

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