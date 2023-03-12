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الأحد 12 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم صيادين فلسطينيين في بحر خان يونس

بحرية الاحتلال الإسرائيلي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي
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هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، عن الصيادين قولهم "إن كثافة النيران وضخ المياه أجبرهم على مغادرة البحر؛ حفاظا على حياتهم".
يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.
 

الاحتلال الإسرائيلي خان يونس صيادين فلسطينيين