أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 11 مارس 2023

السبت 11/مارس/2023 - 09:35 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 11 مارس 2023 بمعظم البنوك التي تعمل داخل مصر بعد أن ارتفع اول أمس بمقدار 8 قروش.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر أقل دولار في البنوك حوالي 30.73 جنيه للشراء و 30.83 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار في البنوك لحوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المتحد و المصرف العربي الدولي.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك لحوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، المشرق، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول"

وسجل أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل لـ 30,88 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.