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الجمعة 10 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 مارس 2023

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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة نظرا لاجازة البنوك ،  وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.78 جنيهًا للشراء، و30.93 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر للدولارفي  بنكي  الأهلي المصري ومصر عند مستوى 30.73 جنيهًا للشراء، و30.83 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري:
30.73 جنيه للشراء، 30.94 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.
بنك مصر:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.78 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي:
30.73 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

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