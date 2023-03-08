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الأربعاء 08 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وتنطلق عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

البايا تواضروس عظة البابا تواضروس